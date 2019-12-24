Demir eksikliği olanlar dikkat!

Bezelye neye iyi geliyor? Bezelyenin faydaları nelerdir?

Yüzlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçası olan ve tüm dünyada severek tüketilen bezelye lif ve antioksidan kaynağıdır. Lif ve protein açısından zengin olan bezelye çok besleyici ve doyurucu bir besindir. Peki, bezelye neye iyi geliyor? Bezelyenin faydaları nelerdir?

Boyutları küçük olsa da bezelye vitaminler, mineraller ve lifler gibi temel besinler için bir depo gibidir. A, B6 ve C Vitamini, bezelye içinde bulunan ve belirli faydalar sağlayan ana vitaminlerden bazılarıdır. Potasyum gibi mineraller bakımından zengin bezelyenin düzenli olarak tüketilmesi kan basıncını düşürebilir ve inme riskini azaltır. Peki, bezelye başka neye iyi geliyor? Bezelyenin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BEZELYE NEYE İYİ GELİYOR?

Bezelyenin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlar:

* Bezelye düşük yağlı ve düşük kalorili bir besin türüdür. Bu nedenle, vücut ağırlığını yönetme kolaylığı nedeniyle çoğunlukla vejetaryen ve vejetaryen olmayan diyetlere dahil edilirler.

* Bezelyede bol miktadra bulunan kumarestrol adı verilen koruyucu polifenolün özellikle mide kanseri gibi korkunç hastalıkları önlediği bilinmektedir.

* Bezelyenin içindeki yüksek antioksidanlar vücutta ciddi hastalıklara neden olabilecek çeşitli reaksiyonları önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendiren demir, kalsiyum, çinko, bakır, manganez vb. gibi birçok mineral açısından zengin kaynaklardır.

* Bezelye cildi yaşlanma etkilerine karşı korur. Flavonoidler, kateşin, epicatechin, karotenoid, alfa karoten vb. antioksidanlar cildinizin yaşlanma sürecini önlemede yardımcı olur ve cilde doğal bir parlaklık verir.

* Antioksidanların etkisiyle birleştiğinde bezelyenin anti-enflamatuar özellikleri, kırışıklıkların ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

* Bezelyede bulunan K vitamini, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. Alzheimer hastalarında düzenli bezelye tüketimi beyindeki nöronal hasarı sınırlar. Bezelye en iyi K vitamini kaynağı olarak kabul edilir.

* Bezelye içindeki yüksek lif ve protein içeriği şekerin sindirimini yavaşlatır. Bezelye fazladan şeker içermez ve bu nedenle vücutta kan şekeri düzenlemesini sağlar.

* Taze bezelye, mükemmel bir folik asit kaynağı olarak kabul edilir. Folatlar, hücre içindeki DNA sentezi için gereken B kompleks vitaminleridir. Araştırmalar, yeterli miktarda folat içeren yiyeceklerin, yenidoğan bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesinde yardımcı olacağını göstermektedir.

* Bezelye, lutein, karotenler, zea-ksantan ve ayrıca A vitamini gibi yeterli miktarda antioksidan flavonoid içerir. A vitamini, mukus zarlarının, cildin ve göz görme sağlığının korunmasında gerekli olan temel besinlerden biridir.

* Bezelye iyi bir demir kaynağıdır. Demir eksikliği aneminin önde gelen nedenidir. Yeterli demiriniz yoksa, vücudunuz gerekli sağlıklı oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini oluşturamaz ve bu durum hemoglobin eksikliğine neden olur. Demir, yorgunluğa karşı savaşmanıza yardımcı olur ve size güç verir.