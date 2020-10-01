İlkokul 1 ve 2. sınıflar ile okul öncesi okullar açıldı
İlkokul 1 ve 2. sınıflar ile okul öncesi okullar açıldı
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İlkokul 1. ve 2. sınıflar ile okul öncesi okullar bugün eğitim öğretime başladı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda, Covid-19 önlemleri kapsamında kapalı olan ilkokulların 1. ve 2. sınıfları dönüşümlü olarak bugün başladı. 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okullar da bugün açıldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gereği, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar da dönüşümlü olarak eğitim öğretime başlayacak. 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liseler dönüşümlü olarak açılacak.
BRTK
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