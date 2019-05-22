İMZALAR ATILDI!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP-HP-TDP-DP’den oluşan dörtlü koalisyonun sona ermesinin ardından kurulan UBP- HP koalisyon hükümetinin protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda bir araya gelen iki partinin genel Başkanları Ersin Tatar ve Kudret Özersay, üzerinde uzlaştıkları hükümet programına imza attılar.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni kabineyi sunacak.