İNCE AV BAŞLIYOR!

Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü çerçevesinde, yarın ile birlikte, 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de av yapılabilecek.

İnce av döneminde, üveyik, fassa, karga, saksağan ve yaban güvercini avlanabilecek.

Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Türk Ajansı Kıbrıs’ın soruları üzerine yaptığı açıklamada, yeni açılan bölgelerde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Keser, avcıların etik kurallar çerçevesinde avlanmasını, etkili alan, bahçe ve bu gibi yerlere zarar veren herhangi birini gördüklerinde 155 polis ve 140 kaçak av ihbar hattına bildirmelerini istedi.