İNGİLİZ UÇAKLARI KIBRIS’TAN KALKTI
Saldırı üssü Kıbrıs
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İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssünden kalkan dört savaş uçağı,dün sabah saatlerinde Suriye’ye düzenlenen harekata katıldı.
Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre, Ağrotur’da bulunan İngiliz Üsleri’nden dün sabah saat 04.00 sularında kalkan “Tornado” tipi savaş uçakları, “Storm Shadow” tipi füzelerle Humus kenti yakınlarındaki bazı tesisleri vurdu.
İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayandırılan haberde, kimyasal silah üretimiyle ilişkili olduğu iddia edilen binaların vurulduğu ve operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edildi.
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