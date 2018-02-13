İNGİLTERE YERİNE HAPSE GİTTİ!

Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye gitmek için sahte kimlik ve pasaport düzenleyen sanık Veli Erzurumlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı...

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye gitmek için gizli ittifak kuran ve sahte KKTC kimlik kartı ile Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu hazırlatan sanık Veli Erzurumlu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Resmi evrak sahteleme” ve “Gizli ittifak” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Erzurumlu 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Amacı İngiltere’ye gitmekti...

Sanık Veli Erzurumlu 23 Ağustos 2017 tarihinde KKTC’ye gelmiş ve Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye gitmek için Murat Seyitoğlu ile görüşerek Seyitoğlu’na sahte kimlik kartı ile sahte pasaport çıkartması için kendi fotoğrafını vermişti. Daha sonra Türkiye’ye geri dönen sanık Erzurumlu, 21 Eylül 2017 tarihinde tekrar KKTC’ye gelerek Murat Seyitoğlu ile buluşmuş ve Özkan Kuruovalı adına düzenlenen üzerinde kendisinin fotoğrafı bulunan KKTC kimlik kartı ile Memduh Özkan adına düzenlenen ve yine üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu teslim almıştı. Mesele ile ilgili olarak ihbar alan polis, 22 Eylül 2017 tarihinde sanık Erzurumlu’nun içerisinde bulunduğu aracı durdurarak araçta ve sanığın üzerinde arama yapmış ve sanığın üzerinde Özkan Kuruovalı adına düzenlenmiş KKTC kimliği ile Memduh Özkan adına düzenlenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu bulmuştu.

Suçlu bulundu...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Veli Erzurumlu’yu aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu resmi evrak sahteleme suçu için 10 yıla kadar, gizli ittifak suçu için ise 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Beyoğlu, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu söyledi. Beyoğlu,Yüksek Mahkemenin faaliyet raporlarına bakıldığında 2016 yılı içerisinde bu tür suçların Ağır Ceza Mahkemesi gündemlerinde yer alan en yaygın ikinci suç türü olduğuna dikkatleri çekerek, 2014 ve 2015 yıllarına göre artış eğilimi gösterdiğinin görüldüğünü vurguladı. Toplumun huzur ve güvenliği açısından bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve etkin cezaların verilmesi gerektiğini belirten Beyoğlu, sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğu kanaatine vardıklarını açıkladı. Sanığa caydırıcı ve etkin bir ceza verilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Beyoğlu, sanığı 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

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