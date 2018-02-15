İNŞAAT DEMİRİYLE ADAM YARALAMA!

Lefkoşa’da dün gece telefon alışverişi yüzünden 4 kişi arasında başlayan tartışma sonunda 2 kişi yaralandı. Polisin açıklamasına göre, M.D.(E-28) ve S.Y.(E-20), Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh ile tartıştı. M.D., kanunsuz olarak bulundurduğu çakıyla Abdulrahman Mohammed’i sol karın boşluğundan yaralarken, S.Y. ise inşaat demiriyle Abdulkafi Safveh’in başına vurdu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.