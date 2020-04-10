CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yönelik eleştirilere atıfta bulunarak meselenin konuşulanların anlaşılır olup olmaması olmadığı çok başlı kriz yönetimin olmayacağını ifade etti. Erhürman'ın açıklamaları şöyle; "Mesele sadece konuşulanların anlaşılır olup olmamasına indirgenmeye çalışılıyor. Keşke bütün sorun bu olsa. Sayın Tatar, "Hem Bilim Kurulu hem de Koordinasyon Konseyi’nin önerileri ile bir süre uçakla yolcu gelmesine dur demek zorundayız. Yarın ülkemize son uçak geliyor ve bir süre artık uçuş gerçekleştirmeyeceğiz" demişti. Sayın Sibel Siber de bu kararın doğru olduğunu söylemişti. Bugün Sayın Pilli de "derhal durdurulması gerekiyor" dedi. Ama "son" olmadı. Gelen insanlarımız geldiler, hoş geldiler. Konu onlarla ilgili değil. Konu bu işin nasıl yönetildiğiyle ilgili. Bir merkez oluşturun, TEK BİR BİLİM KURULUNUN verileri ışığında hep birlikte karar verin, kararı TEK MERKEZden açıklayın ve arkasında durun diyoruz. Haftalardır söylüyoruz. Böyle yapmazsanız güven zedelenir, güvenin zedelendiği yerde kriz yönetilemez diyoruz. Geldiğimiz durum ortada. İnsanlara "evde oturun" demekle olmuyor işte!!!"