İngiltere’de bir günde Covid-19’dan ölenlerin sayısı 980 ile rekor kırdı

İngiltere’de Covid-19’dan ölenlerin sayısının 24 saatte 980 arttığı ve 8 bin 958’e ulaştığı açıklandı.

Dün 19 bin 116 testin yapıldığı İngiltere’de 5 bin 706 kişinin test sonucu pozitif olarak açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında tüm İngiltere’ye “evde kalmaya devam edin” çağrısı yaptı.

İngiltere’de son günlerde güneşli ve sıcak bir hava var. Bu nedenle parklara azımsanmayacak sayıda insan gidiyor.

Bu duruma dikkat çeken Hancock, “Hava ne kadar sıcak; parklar ve sahiller ne kadar çekici olursa olsun herkesin evde kalmasına ihtiyacımız var” dedi ve ekledi:

“Ulusal Sağlık Sistemi çalışanları gece gündüz demeden nefes almakta zorlanan insanları hayatta tutmaya çalışıyor ve evde kalmanıza ihtiyaçları var.”

Hancock ayrıca artık ihtiyaç duyan tüm sağlık ve bakım çalışanlarının test yaptırabileceğini söyledi.

Hancock, yoğun bakımdan çıkan Başbakan Boris Johnson’ın sağlık durumunun da iyiye gittiğini duyurdu.