Instagram'da takip ettiğiniz kişiyi bulamıyorsanız...

Instagram engel kaldırma işlemi: Instagram’da engel nasıl kaldırılır?

Instagram’da takip ettiğiniz bir kişiyi bulamıyorsanız ya hesabını kapatmıştır ya da sizi engellemiştir. İşte siz birini engellediğinizde de aynen bu şekilde görünür. Ayrıca engelleme işlemi ile engellenen kişi ile tüm etkileşim de kesilmiş olur. Engellenen kişinin yaptığı yorumlar, beğeniler gibi tüm etkileşimler engelleme ile yok olur. Engel kaldırma işleminden sonra da bu etkileşimler geri dönmez. Ancak Instagram’da engeli kaldırılan kişi ile engel öncesindeki gibi sorunsuz etkileşimde bulunulabilir. Peki Instagram’da engel nasıl kaldırılır? İşte Instagram engel kaldırma ile ilgili merak ettikleriniz…

Instagram'ın özelliklerinden biri olan engellemenin nasıl kaldırılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da birini engellemek demek o kişinin tüm beğeni ve yorumlarını da yok etmek demek. Peki Instagram engel kaldırma işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram'ın engelleme özelliği ile ilgili bilmeniz gerekenler…

INSTAGRAM'DA ENGEL NASIL KALDIRILIR?

Instagram'da birini engellediğiniz zaman eğer o kişiyi takip ediyorsanız takipten çıkarmış da olursunuz. Ayrıca sizi biri engellerse engel kaldırdıktan sonra yeniden takibe alması gerekir. Bu nedenle Instagram engel kaldırma işlemi bittikten sonra takibe alma konusunda da işlem yapmanız gerekiyor. Peki Instagram'da engel kaldırma nasıl yapılır? İşte yanıtı…

1.Instagram'a giriş yapın

2.Engellediğiniz kişiyi arama kısmına adını ya da kullanıcı adını yazarak bulun

3.Instagram profili açılınca “Engellemeyi Kaldır” seçeneğini tıklayın

4.Gelen uyarıya “Yok Say” deyin ve engel kaldırın.

5.Eğer istiyorsanız yeniden takibe almalısınız