Instagram’dan çok büyük tepki çeken değişiklik

Instagram’a gelen son güncelleme, kullanıcıları şaşkına çevirdi. Akışı dikey kaydırma yerine yatay kaydırmaya çeviren yeni güncelleme, tepkiler üzerine geri çekildi. Instagram CEO'su da kullanıcılardan özür diledi.

Facebook’un sahibi olduğu Instagram, geçtiğimiz dakikalarda büyük ses getiren bir değişiklik yaptı. Biliyorsunuz servisin ana sayfasında dikey olarak giden bir akış bulunuyor. Yani kişiler takip ettikleri kişilerin attıkları videolar ve fotoğraflar arasında aşağıya ya da yukarıya kaydırarak geziyor. İşte kısa süre önce bunu değiştiren Instagram, süreci beklenmedik bir adım atarak yatay hale getirdi. Ana akışı Hikayeler özelliğinde olduğu gibi yana doğru akar hale getiren firma, bu değişiklik yüzünden adeta topa tutuldu. Kullanıcılar özellikle Twitter üzerinden atılan adıma inanılmaz bir tepki göstermeye başladı. Olayın büyüdüğünü fark eden ve bir açıklama yapan şirket, bunun bir hata olduğunu belirtti ve herkesin ana akışını tekrardan eski haline yani dikey yapıya döndürdü.

Yaşanan bu durumla ilgili olarak Instagram CEO’su Adam Mosseri de Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, yatay akış testinin öngördüklerinden daha geniş bir kitleyi kapsadığını itiraf ederek, kullanıcılardan özür diledi.