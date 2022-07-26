Instagram’dan tepkilere yanıt: Daha fazla video içerik olacak

Instagram'ın özellikle de TikTok'u örnek alarak yeni değişiklikleri duyurmasından sonra tepkiler çığ gibi büyünce CEO Adam Mosseri, tüm bu eleştirilere yanıt veren bir video yayınladı.

nstagram, rakibi TikTok’un karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için çalışmalara başladı. Yeni özellikleriyle rakibine daha da fazla benzeyeceğinin sinyallerini veren Instagram, kullanıcılarının tepkisini çekti. Hatta Kim Kardashian ve Kylie Jenner da platforma “TikTok olmaya çalışmayı bırak” diye seslendi.

Nihayet tepkiler üzerine Adam Mosseri, bir açıklama yaptı: “Fotoğrafları desteklemeye devam edeceğiz. Bu mirasımızın bir parçası. Dürüst olmam gerekirse, Instagram’ın giderek daha fazla videoya dönüşeceğine inanıyorum.”

Mosseri, bunun kullanıcı eğilimlerini yansıttığını ve platform herhangi bir değişiklik yapmasa bile daha fazla video içeriğinin ortaya çıkacağını söyledi: “Fotoğrafları desteklemeye devam ederken bu değişime eğilmek zorunda kalacağız.”

Mosseri ayrıca, kullanıcıların takip etmedikleri hesaplardan gönderileri gösteren ve TikTok’u andıran “tavsiyelere” özelliğine de değindi: “Öneriler konusunda daha iyi olmaya çalışmaya devam edeceğiz çünkü bunun içerik oluşturucuların daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmak için en etkili ve önemli yollarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bizim de gelişmemiz gerekecek çünkü dünya hızla değişiyor ve biz de onunla birlikte değişmek zorunda kalacağız.”

Bu, Instagram’ın TikTok’a daha çok benzemek için yaptığı ilk değişiklik değil. 2020’de ABD’de TikTok’un video formatına çok benzeyen “Reels” adlı bir video özelliğini yayını almıştı. Mosseri, TikTok’tan açıkça bahsetmese de kısa biçimli video uygulamasını önemli bir tehdit olarak görüyor.

sözcü.com.tr