4 işletmenin faaliyeti durduruldu, bazı ürünler toplatıldı ve para cezası kesildi

Girne’de sağlık denetimleri aralıksız sürüyor.

Denetimler sonucu 4 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, bazı ürünler imha edilmek üzere toplatıldı, toplamda ise 2 bin 336 TL ceza kesildi.

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 17 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 146 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, koşulları uygun olmadığı tespit edilen su otomat noktası ile bir market ve iki restoran olmak üzere toplam 4 işletmenin geçici olarak faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

İzinsiz meyve satışı yapan bir seyyar satıcının da faaliyeti durdurularak ürünlerine el konulurken, bir süpermarkette uygun olmayan koşullarda satışa sunulan bazı sandviç ürünleri ile bir restoranda son kullanım tarihi süresi dolmuş olduğu tespit edilen tatlı ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 3 yiyecek-içecek işletmesine toplamda 2 bin 336 TL para cezası kesildi.