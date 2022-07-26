Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü: Yargıç, canlı yayında asılmasını istedi

Mısır'da, sınıf arkadaşını 'evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle' öldüren 21 yaşındaki Mohamed Adel'e verilen idam cezasının canlı yayınlanması gündemde...

Mısır’da Mansoura Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı Naira Ashraf’ı evlenme teklifini reddettiği için öldüren 21 yaşındaki Mohamed Adel, suçlu bulunduğu mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılırken, yargıcın verdiği karar uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

21 yaşındaki Mohamed Adel, sınıf arkadaşı Ashraf’a evlenme teklif ettikten sonra ret yanıtını almayı hazmedemedi. 20 Haziran’da Nil Deltası yakınlarındaki Mansoura Üniversitesi’nin dışında Ashraf’a saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, cani sınıf arkadaşı Adel yakalandı.

Naira Ashraf

Mahkeme, bıçaklı adamın Adel’i takip ettiğini ve evlilik teklifini reddettikten sonra onu öldürmeye karar verdiğini duydu.

ÖLÜMLE CEZALANDIRILDI

6 Temmuz’da mahkeme Adel’i ölümle cezalandırırken, bugün ise bu cezanın toplumda ‘caydırıcı etki’ yaratması için canlı yayınlanması istendi

Naira Ashraf’ın öldürüldüğü anlar…

Mahkeme, Parlamento’ya yazdığı mektupta, ‘Verilen cezanın canlı yayınlanmasıyla, bugüne kadar elde edilemeyen caydırıcılık hedefine ulaşabilir.’ ifadeleri kullanıldı.

Katil Mohamed Adel

24 Temmuz’da kamuoyuna açıklanan karar temyize götürüldü. Şimdi mahkeme, infazın canlı yayınlanabilmesi için yasama organının idam cezasını düzenleyen tüzüğü değiştirmesini talep etti. Sanık avukatı Farid El-Deeb, “Adel’in ölüm cezasına itiraz etmek için hâlâ 60 günümüz var” dedi.

Merhum eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in baş savunma avukatı olarak çalışan El-Deeb, Mısır’da oldukça tanınan bir isim

sözcü.com.tr