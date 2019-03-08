İNTİKAM ALMAK İSTERKEN KENDİ BAŞINI YAKTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Dipkarpaz’da Davut Zengin’den intikam almak için evinin önüne uyuşturucu madde ve G3 mermisi bırakarak Narkotik ekiplerine ihbarda bulunan ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen zanlı Marwant T.S Alqarout, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Dipkarpaz’da kardeşini uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle Davut Zengin’den intikam almak için evinin önüne 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 38 adet G3 mermisi bırakan ardından ise Narkotik ekiplerine ihbar eden ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen zanlı Marwant T.S Alqarout hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme” ve “Sahte kayıt temin etme” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alqarout aleyhine 5 günlük ek tutukluluk süresi temin edildi.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 23 Şubat 2019 tarihinde zanlı Marwant T.S Alqarout’dan alınan bilgide Dipkarpaz’da Davut Zengin’in evinin önünde kanunsuz uyuşturucu madde ve kanunsuz patlayıcı madde olduğunun öğrenildiğini anımsattı. Zanlının ihbarı üzerine 24 Şubat 2019 tarihinde Davut Zengin’in evinde arama yapıldığını belirten Selvili, yapılan aramada, zanlının daha önce polise göstermiş olduğu konu evin önündeki direk altında bulunan çiçek ekili saksı içerisinde Davut Zengin adına düzenlenmiş ve üzerinde Zengin’in fotoğrafı bulunan Almanya oturum belgesi, 38 adet G3 mermisi ve 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, Davut Zengin ve ailesinin, uyuşturucu maddelerin, mermilerin ve oturum belgesinin bulunduğu söz konusu saksının kendilerine ait olmadığını beyan etmesi ve zanlının çelişkili beyanlarda bulunması üzerine zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunda inceleme yapıldığını ve konu saksının fotoğrafının bulunduğunu açıkladı. Selvili, akabinde zanlıdan yapılan soruşturmada konu saksı ve içerisindeki uyuşturucu maddeler ile patlayıcı maddeleri güney’den ithal ederek Davut Zengin’in evi önüne bıraktığını beyan ettiğini açıkladı.

Gerçek kimliği araştırılıyor

Tahkikat memuru Hasan Selvili, mesele ile ilgili olarak zanlıdan alınan parmak izi örneklerinin Parmak İzi Şubesi’ne gönderildiğini belirterek, zanlının parmak izlerinin 2014 yılı içerisinde sahte evrak düzenleme suçu ile ilgili olarak Mohammad Amin Kheroudi isimli kişiden alınan parmak izi örnekleri ile örtüştüğünün tespit edildiğini açıkladı. Zanlının Mohammad Amin Kheroudi ismi ile yargılanarak hapis cezasına mahkum edildiğini ve KKTC’den ihraç edildiğini belirten Selvili, zanlının gerçek kimliğinin araştırıldığını ifade etti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Selvili, zanlının 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün daha

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Marwant T.S Alqarout’un tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.