"İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRDÜK!"

Alsancak’ta önceki gün yaşanan cinayetin perde gerisi aralandı. Memduh Ulugün tarafından taciz edildiğini iddia eden 35 yaşındaki Meryem Doğu’nun ifadesi kan dondurdu

Devrim DEMİR

Alsancak’ta sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak öldürülen Alsancak Belediyesi Su İşleri Bölüm amiri 54 yaşındaki Memduh Ulugün cinayetinin perde gerisi tüyler ürpertti.

Memduh Ulugün’ün kiracısı Meryem Doğu ile gönül ilişkisi yaşadığı

Mehmet Doğu’nun ilişkiyi öğrenmesinin ardından iki ailenin polislik olduğu öğrenildi.

Havadis, Doğu ailesinin cinayetten bir hafta önce polise verdiği ifadeye ulaştı.

Meryem Doğu’nun cinayetten bir hafta önce polise verdiği ifadede maktul tarafından uyutularak tecavüze uğradığını iddia etti.

Bu iddia üzerine Meryem Doğu’nun ailesi kendini aklaması için baskı yaptı.

Dünkü tutukluluk duruşmasında eşinin ailesi tarafından öldürülme korkusu yaşadığını ifade eden Meryem Doğu kocası Mehmet Doğu ile plan yaparak Ulugün’ü öldürmek için önceki gün eve çağırdıklarını söyledi.

Ulugün kaçmaya çalıştı ama başaramadı

Edinilen bilgiye göre Meryem Doğu tutuklandıktan sonraki ilk sorgusunda olayı anlattı. Meryem Doğu, eşiyle yaptığı plana uygun olarak önceki gün öğle saatlerinde maktul Memduh Ulugün’ü telefonda arayarak olay yerine gelmesini sağladı.

Memduh Ulugün, EJ 076 plakalı arabası ile evin batı kısmındaki boş araziye gitti. Meryem Doğu, konuşma bahanesi ile Memduh Ulugün’ün yanına giderek arabaya girdi ve elindeki bıçağı Ulugün’ün göğsüne sapladı.

Ulugün, göğsüne saplanan bıçağı çıkararak arabadan inerek kaçmaya çalıştığı sırada Mehmet Doğu da olay yerine giderek Ulugün’ün kaçmasını engelledi.

Koca tuttu kadın bıçakladı

Mehmet Doğu, Memduh Ulugün’ü ellerinden tuttu karısı Meryem Doğu ise bıçaklamaya devam etti. Meryem Doğu, tam beş kez daha Ulugün’ün göğsüne bıçak sapladı.

Çevik Kuvvet eşliğinde geldiler

Polis dün sabahın erken saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi önünde olağan üstü önlem aldı.

Zanlıların güvenliği için yolu kesen polis ekipleri, bölgede kuş uçurmadı.

Zanlılar mahkeme avlusuna getirilir getirilmez salona alındı.

Gözügüzel: Meryem Doğu ile Memduh Ulugün’ün gönül ilişkisi vardı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Eren Gözügüzel, mahkemede polisin ilk bulgularını anlattı. Gözügüzel, zanlılar Meryem Doğu ve Mehmet Doğu’nun “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Müfettiş Gözügüzel, olayın önceki gün saat 12.00 raddelerinde, Zeytinlik sokak No:5 Alsancak’ta meydana geldiğini söyledi. Gözügüzel, Meryem Doğu’nun maktül ile gönül ilişkisi olduğu gerekçesi ile zanlıların cinayeti planladıklarını söyledi.

Gözügüzel, zanlı Meryem Doğu’nun maktulü olay yerine çağırdığını ve kocası Mehmet Doğu’nun yardımı ile bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

Zanlı Mehmet Doğu fenalık geçirdi

Soruşturma memurunun ifade verdiği esnada zanlı Mehmet Doğu, fenalık geçirdi.

Gözügüzel, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların ilk aşamada 2’şer gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk emri verdi.

Ayrı ayrı polis güvenliği ile götürüldüler

Çevik Kuvvet, Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli kalabalık bir polis grubu tarafından mahkemeye götürülen Doğu çifti, mahkemeden sonra ayrı ayrı polis araçlarına bindirildi.

Zanlı Mehmet Doğu Çevik Kuvvet eşliğinde hastaneye götürülürken, Meryem Doğu’da polis hücresine götürüldü.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Doğu çifti, yarın yeniden ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacaklar.

Havadis