iOS 12.1.2 yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta iOS 12.1.2 sürümünün beta versiyonunu yayınlayan Apple, dün gece itibari ile iOS 12.1.2 sürümünü kullanıcılara sundu.

Yayınlanan 100 MB'lık iOS 12.1.2 sürümü İle eSIM bağlantısında yaşanan sorunlar çözülürken aynı zamanda ülkemizde satılan yeni iPhone modellerinde görülen bağlantı sorunu ortadan kalktı.

Yeni iPhone'larda görülen operatörler ile eSIM bağlantısı kurma sorunu bir süredir kullanıcıların canını sıkıyordu. Yapılan iOS 12.1.2 güncellemesi ile beraber bu sorun giderildi.

Ülkemizdeki yeni iPhone kullanıcıları Wifi ve hücresel veri bağlantısının zayıf olmasından şikayetçiydi. Bu durumu dikkate alan Apple, yeni güncelleme ile bu sorunu çözdüğünü belirtti.