İrem Derici'den 'sağlıklıyım' pozu
İrem Derici'den 'sağlıklıyım' pozu
A+A-
Verdiği kilolarla sık sık magazin gündemine gelen İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'sağlıklıyım' mesajı verdi.
1,5 yılda 15 kilo verip 45'e düşen İrem Derici'nin anoreksiya (yememe hastalığı) olduğu ve tedavi gördüğü iddia edilmişti.
Söylentileri yalanlamak isteyen ünlü popçu, instagram hesabından bikinili bir karesini paylaştı.
Etiketler : İrem Derici, bikinili poz, zayıflık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.