EMZİREN ANNELER DİKKAT!

Anne sütünü azaltan ve artıran besin ve bitkileri bilmek, bebeklerin sağlıkları açısından oldukça önemlidir. Hangi bitki sütü arttırır hangi bitki sütü azaltır işte cevabı;

Anneler bebekleri beslerken onlar için en saf besin olan anne sütünü tercih ederler. Fakat her kadının sütü eşit şekilde olmaz. Bebekler için makbul olan annelerinin bol süt üretmeleridir. Bu yüzden anneler birçok yol denerler.

En faydalı olan birtakım bitkileri kullanmaktır. Şimdi sizlere anne sütünü artıran bazı bitki çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bu bitkiler sayesinde anneler bebekleri için gerekli olan sütlerini artırarak onların daha iyi beslenmesini sağlayabilirler.

*Taze dereotu, üzüm, incir, havuç, dut kurusunu karıştırarak güzel bir kür elde edebilirsiniz. Burada önemli olan bu kürü tazen taze kullanmaktır. Böylece anne sütünün artmasında oldukça etkili bir yöntemi kullanmış olacaksınız

* Kereviz yaprağı, kereviz, anason, bal kabağı, kıvırcık salata ve sumak yapılan kürde anne sütünü artırmaya yardımcı olmaktadır.

* Taze beyaz üzümü her gün düzenli olarak tüketirseniz sütünüzün oldukça artacağını göreceksiniz.

* Kimyon ve çörek otu da anne sütünün artmasında yardımcı rol oynamaktadır.

Bu kürler ayrı ayrı zamanlarda kullanılmalıdır. Hepsini aynı anda tüketmek sağlık açısından tehlikelidir. Yapılan bu kürler yaklaşık olarak bir hafta kullanılabilir.

Süt yapan ürünlerin yanı sıra sütü kesen besinler ve bitkiler hakkında da kısaca bilgi vermek istiyoruz. Gebe kadınlar bebeklerini emzirenler kadınların hormonlu meyve ve sebzelerden uzak durmalıdırlar. Bu onların süt verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Kuzukulağı, civanperçemi, patates, ceviz, bezelye süt azaltıcı ürünler olarak sayılabilir. Bunlarda fazla nişasta olduğu için anne sütünün azalmasına neden olurlar. Anne sütünü azaltan diğer bir bitki ise ada çayıdır.