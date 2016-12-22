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İRİ VE ÖZÇİMEN SERBEST!

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İRİ VE ÖZÇİMEN SERBEST!
İri ve Özçimen serbest

Vadili’de çalıştığı evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesi ile tutuklanan Seval İri ile çalıntı ziynet eşyalarını alan Hasan Özçimen hakkında başlatılan polis soruşturması tamamlandı

Nadire BAHADİ

Vadili’de çalıştığı evden 2 bin 210 TL değerindeki 5 adet ziynet eşyasını çalan zanlı Seval İri ile çalıntı altınları hırsızlık olduğunu bildiği halde zanlı İri’den alan Hasan Özçimen, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı İri ile “Hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Özçimen, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ali Rıza Ufak, zanlı Seval İri’nin 6 Aralık tarihinde Vadili’de yanında çalıştığı Nadir Tulum’a ait evden 2 bin 210 TL değerinde, 5 adet ziynet eşyasını sirkat ettiğini anımsattı. Polis, zanlı İri’nin polise verdiği ifadesinde çalıntı altınları zanlı Hasan Özçimen’e verdiğini itiraf etmesi üzerine tutuklanan zanlı Özçimen’in ise sirkat edilen ziynet eşyalarını hırsızlık olduğunu bildiği halde zanlı İri’den teslim aldığını anımsattı. İri ve Özçimen hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Ufak, zanlı Özçimen’in hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek her iki zanlının da teminata bağlanmasını talep etti.

 Tutuksuz yargılanacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Seval İri ile Hasan Özçimen’in yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi.  Zanlı İri’nin 4 bin TL nakdi teminat ödemesine, zanlı Özçimen’in ise 2 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Hacımulla, ayrıca zanlı İri’nin tutuksuz yargılanabilmesi için KKTC vatandaşı 2 kişinin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verirken, zanlı Özçimen içinse KKTC vatandaşı 2 kefilin  25’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Havadis

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