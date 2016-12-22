METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!

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Meteoroloji Dairesi, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında bölgedeki yağış miktarlarının yer yer aşırı ( 100 mm üzeri ) yağış sınırını aştığına dikkat çekilerek, bugün saat 15.00’e kadar oluşabilecek ani sel, su baskını, dere taşması, toprak kayması ve benzeri olumsuzluklara karşı yerel yönetimlerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.