İŞ ADAMINI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’ta bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan Iosif Iosif, Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta bir iş adımı öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan 40 yaşındaki Iosif Iosif (Sifis), önceki gün Mağusa’da kiraladığı bir apartman dairesinde tespit edilerek tutuklandı.

Iosif Iosif’in Gülseren bölgesinde kiralayarak kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada ise 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve toplam 100 adet 9 mm çapında canlı merminin yanı sıra sahte olduğundan şüphelenilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği bulundu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da kiraladığı evde 2 adet tabanca ve 100 adet canlı mermi ile yakalanan zanlı Iosif Iosif, dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Iosif aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2 adet tabanca, 100 adet canlı mermi

Meselenin tahkikat memuru, 9 Ocak 2019 tarihinde Bilgi Değişim Ofisinden, Güney Kıbrıs’ta “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak aranmakta olan Güney Kıbrıs vatandaşı Iosif Iosif’in KKTC’de olduğuna dair bilgi alındığını belirtti. Aynı gün yapılan araştırmada zanlı Iosif Iosif’in Mağusa Gülseren bölgesinde ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının evinde arama yapıldığını söyledi. Tahkikat memuru, konu evde yapılan arama sonucunda 2 adet 9 mm çapında tabanca, içerisinde toplam 15 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan 2 adet şarjör ve 2 kutu içerisinde toplam 85 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, yine evde yapılan aramada sahte olduğuna inanılan ve üzerinde zanlının fotoğrafının bulunduğu Nicholas Nikolau adına düzenlenen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin de bulunarak emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının tasarrufunda bulunan tabancalar ile mermilerin ne şekilde KKTC’ye geldiğinin, tasarrufunda bulunan kimliğin sahte olup olmadığının araştırılması ve zanlının isminin tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Iosif Iosif’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

İş adamına 5 el ateş edilmişti

Elde edilen bilgilere göre zanlı Iosif Iosif, 26 Kasım 2018 tarihinde Güney Lefkoşa’da, 26 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum, 37 yaşındaki Filistinli bir kişi ve 37 yaşındaki Slovakya vatandaşı Miroslav Balazovjech isimli kişilerle birlikte, iş adamı Nicos Rodotheou’yu öldürmeye teşebbüs etmişti.

Zanlı Iosif Iosif ile beraberindeki 3 kişi 26 Kasım 2018 tarihinde iş adamı Rodotheou’nun aracına 5 el ateş ederek motosiklet ile olay yerinden kaçmıştı. 26 yaşındaki Kıbrıslı Rum ile 37 yaşındaki Filistinli zanlı olayın ardından tutuklanmış, Slovakya vatandaşı olan ve Rudolf Dydi ismini kullandığından şüphelenilen Miroslav Balazovjech ile zanlı Iosif Iosif Rum Polisi tarafından aranıyordu.