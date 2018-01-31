İŞ ARAMAK İÇİN GİTTİ, 5. KATTAN DÜŞTÜ!
Ağır yaralı!
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Doğan Turan 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden Doğan Turan (E-41), binanın beşinci katından, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Turan yoğun bakım servisine yatırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : Doğan Turan, apartman, düşme, ağır yaralanma
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