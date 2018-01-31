İŞ ARAMAK İÇİN GİTTİ, 5. KATTAN DÜŞTÜ!

Doğan Turan 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden Doğan Turan (E-41), binanın beşinci katından, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Turan yoğun bakım servisine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.