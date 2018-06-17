İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ

Bafra’da bölgesindeki bir otelde 4 buçuk metre yükseklikteki balkondan düşen bir çalışan hayatını kaybetti.

Gazimağusa'ya bağlı Bafra'da bölgesinde faaliyet gösteren bir otele bir firmadan klima arızasıyla ilgilenmek üzere gönderilen İsmail Kızıldemir adlı işçi, 4 buçuk metre yükseklikte bulunan konferans salonu balkonundan düşerek ağır yaralandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kızıldemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 yıl önce ekonomik sebeplerden dolayı Şanlıurfa'dan KKTC'ye göç eden Kızıldemir, arkasında 4 yetim bıraktı. İsmail Kızıldemir'in naaşı yapılacak otopsinin ardından memleketine geri gönderilecek.

Kaza ilgili soruşturma devam ediyor. - (İHA)