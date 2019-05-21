İŞ KAZASI!

Minareliköy'de yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışan 43 yaşındaki 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.SHAMURADOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 12:30 sıralarında, Minareliköy’de Çiftlik Sokak üzerinde, Alanyalı Ahşap Yapım Satım Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışan 43 yaşındaki Azat SHAMURADOV’un, inşaatın ikinci katında ahşap profilleri duvara yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandığı belirtildi.

Olayda yaralanan Azat SHAMURADOV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde her iki ayak topuğunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.