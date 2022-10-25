İş kazasında ağır yaralanan Adnan Özer hayata tutunamadı
İş kazasında ağır yaralanan Adnan Özer hayata tutunamadı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 18.10.2022 tarihinde Alayköy sanayi bölgesinde bir şirkete ait depo içerisinde kaynak yaptığı sırada düşerek ağır yaralanan Adnan ÖZER, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 24.10.2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.
Yürütülen soruşturmada olayda ihmali görülen 3 kişi tutuklandı.
BRT
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