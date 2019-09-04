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İŞ YERİNİN PARASINI CEBE ATTI!

İŞ YERİNİN PARASINI CEBE ATTI!

Hırsızlık!

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Ağustos 2019 ayı içerisinde, Çatalköy’de, faaliyet gösteren Erdener Süpermarket isimli iş yerinin kafeterya bölümünde çalışan K.L.R.(E-22)’nin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2,300 TL parayı iş yerine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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