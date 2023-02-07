İsias Otel enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman’da KKTC‘li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30’dan itibaren jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan enkaza, akabinde 16.30 civarında iş makineleri destek verdi.

19.20’de Adıyaman’a uçakla intikal eden ve 10’u Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT ekiplerinden oluşan 40 personel, İsias Otel enkaz alanında gece yarısı itibarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İsias Otel enkaz alanına ulaşan Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi, enkaz alanında yaptığı dinleme faaliyetine müteakip enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

nkaz kaldırma çalışmalarına eksavatör ve kepçe de destek veriyor.

Öte yandan, dün saat 20.45’te 30 personel, 8 araç ile Taşucu’na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman’a henüz ulaşamadı.

BRT