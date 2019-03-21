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IŞILDAK YANGIN ÇIKARDI!

IŞILDAK YANGIN ÇIKARDI!

Yangın!

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Girne’de bu sabah Osman Murabık’a ait evde çıkan yangının nedeninin, mutfak dolapları üzerinde elektrik fişine takılı faal durumdaki ışıldak cihazının aşırı ısınmasıyla mutfak dolaplarının tutuşması olduğu belirtildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin mutfak dolapları, tavanı ve çatısı yandı, diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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