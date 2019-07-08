İSKELE FESTİVALİ SONA ERDİ

28 Haziran tarihinde başlayan 7’den 77’ye her kesime hitap eden 51.İskele Festivali sona erdi.

Festival, ‘Şimdi İskele Zamanı Renkler Ve Kültürler İskelede Buluşuyor’ sloganı ile kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin finalinde Türkiye’nin sevilen seslerinden Sancak muhteşem konser verdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, birbirinden güzel şarkıları hayranlarıyla birlikte seslendirdi.