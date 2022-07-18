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İskele ilçesinde harnup hasadı 20 Ağustos’ta başlayacak

İskele ilçesinde harnup hasadı 20 Ağustos’ta başlayacak

İskele ilçesinde harnup hasadı 20 Ağustos’ta başlayacak

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İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele ilçesinde harnup hasadına başlama tarihinin 20 Ağustos Cumartesi günü olduğunu duyurdu.

Toroslu yaptığı yazılı açıklamada, belirtilen tarihten önce harnup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

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