İSKELE-KARPAZ ANAYOLUNDA KORKUTAN KAZA!

İskele-Karpaz Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 10:40 sıralarında, İskele Karpaz Anayolu üzerinde, Ayten Özlüpınar, yönetimindeki PA 434 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada Çayırova- Bafra yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Bafra’ya doğru dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Arif Koral yönetimindeki LM 774 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan PA 434 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Ayten Özlüpınar ile LM 774 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 60 yaşındaki Nalan Koral ve 83 yaşındaki Nefise Rodos Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.