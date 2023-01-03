İskele – Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza

İskele – Lefkoşa Anayolu üzerinde Gönendere köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazada, Kazım Özer (E-60), yönetimindeki SP 501 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Gönendere kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Özer ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Emine Özer (K-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, aynı gün taburcu oldu.