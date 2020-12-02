İskele Polis Müdürlüğü telefon hatları devre dışı
İskele Polis Müdürlüğü telefon hatları devre dışı
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İskele Bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle İskele Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar devre dışı kaldı. Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada arıza giderilinceye kadar, İskele Polis Müdürlüğüne ulaşmak isteyenlerin 0548 811 7155 çağrı numaralı hattı kullanmaları istendi.
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