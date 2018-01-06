ISPANAK, DOMATES VE PAZIDA ZEHİR!

Tarım Dairesi’nin yaptığı gıda analizlerinde ithal ürünlerin hepsi temiz çıktı ancak yerli ürünlerin bazılarında limit üstü kalıntıya rastlandı

18 ithal ürünün hepsi temiz çıkarken, yeri ürünlerden ıspanak, domates ve pazıda limit üstü kalıntı bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi'nde değerlendirildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtildi.

Bu hafta yapılan analizde, limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait ıspanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait pazıda ikinci alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.