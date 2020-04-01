İstanbul’dan gelen uçak Ercan’a indi

Koronavirüs nedeniyle uçak seferlerinin durması nedeniyle KKTC’ye gelemeyen KKTC vatandaşları için uçak seferleri düzenlendi.

Türkiye’den ülkeye getirilmesi için ayarlanan 2 uçaktan ilki, bugün saat 16.30 sıralarında Ercan Havaalanı’na iniş yaptı.

İşlemleri uçak içerisinde yapılan yolcular, daha sonra uçaktan indirildi.

Yolcuları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan havaalanında karşıladı.

Gelen yolcular, çeşitli otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındıı.

Diğer uçağın ise 4 Nisan’da gelmesi bekleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 4 Nisan tarihinde Ankara’dan 189 öğrencinin KKTC’ye geleceğini belirtti.

Çavuşoğlu açıklamasında, “Bakanlığımızın koordinasyonuyla öğrencilerimizin gelişleri sürecinde gerek İngiltere’de gerekse Türkiye’de görevli eğitim ve kültür ataşelerimizde aktif görev alıp farklı illerde olan öğrencilerin uçakların kalkacağı şehirlere intikalle sürecinde veya karşılaşacakları diğer sorunlarda öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar. Bu bağlamda hem öğrencilerimizin hem de ailelerin içi rahat olsun.” Dedi.