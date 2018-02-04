İşte 4'lü KOALİSYON PROTOKOLÜ

TÜM İSTİHDAMLAR BAKANLAR KURULU BİLGİSİNE YAPILACAK

HUKUKSUZLUK, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK DOSYALARININ HIZLI ŞEKİLDE SONUÇLANDIRILMASI İÇİN POLİS VE BAŞSAVCILIK NEZDİNDE GİRİŞİMDE BULUNULACAK; GEREKİRSE DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILACAK

SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASI, YSK İLE İSTİŞARE EDİLEREK GÖZDEN GEÇİRİLECEK VE DEĞİŞTİRİLECEK

KAMU REFORMU’NUN HIZLA TAMAMLANMASI, YURTTAŞLIK VE ÇALIŞMA YASALARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ DE HÜKÜMETİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

ÜLKEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA TÜRKİYE İLE ONLİNE OLARAK SİCİL DENETİMİ YAPMANIN MÜMKÜN OLACAĞI YENİ BİR ADLİ YARDIMLAŞMA ANTLAŞMASININ YAPILMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu ve 2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Tufan Erhürman başkanlığındaki dört partili koalisyon, 22 maddelik öncelikli icraatlarını koalisyon protokolüyle belirledi.

Müşavirliğin kaldırılması; bu konuda yasal düzenlemelere gidilmesi, tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması, tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi, geçmişte görev yapan hangi hükümet döneminde olursa olsun bakanlar kurulu kararları da dahil yapılmış idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesi yeni hükümetin öncelikleri arasında…

4 partili koalisyon hükümetini oluşturan partilerin başkanları perşembe günü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da imzaladıkları protokolde, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluklarla mücadeleye öncelikleri arasında yer verdi.

Protokolde, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Bunlardan gerek görülenlerle ilgili olarak özel soruşturma memurları atanması yoluna gidilecek, özel soruşturma memurları tarafından tamamlanan dosyalar, gereği yapılmak üzere derhal Başsavcılığa iletilecektir” maddesi bulunuyor.

GEREKİRSE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası” çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümet, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığını kaldırmayı da protokol maddeleri arasına koydu.

Bankaların zarara uğrayıp uğratılmadığının denetlenmesiyle ilgili süreçte suç saptanması durumunda konunun Başsavcılık kanalıyla mahkemeye taşınması yönünde siyasi irade gösterileceği belirtilen hükümet protokolünde “Hükümet kurulur kurulmaz Sayıştay raporlarının polis ve Başsavcılık süreçleriyle ilgili olarak hangi aşamada olduklarının tespiti ve kamuoyu ile paylaşılması yoluna gidilecektir” deniliyor.

KAMU REFORMU VE YURTTAŞLIK YASASI

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın hızla tamamlanması, Yurttaşlık Yasası’nda ve Çalışma Yasası’nda değişikliğe gidilmesi hedefleri de yer alan protokole göre, yurttaşlık verilmesine dair kriterler keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenlenecek, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacak, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkede bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmaları imkanı yaratılacak, yeni yurttaş olanların yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kurallar yürürlüğe konulacak.

Dört partili koalisyon hükümeti, imar planlarının üniversitelerden ve özel sektörden de hizmet alınarak kısa sürede tamamlanması hedefini taşıyor.

Protokolde, bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilmesi, vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin sürelerinin sınırlandırılması, turizm rezerv arazileri uluslararası ve ulusal yatırımcılara açık olacak şekilde, çevre, vatandaşların anayasal hakları ve kamu yararı esas alınarak düzenlenecek özel bir ihale yöntemiyle verilebileceği maddesi yer alıyor.

SEÇİM YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK VE DEĞİŞTİRİLECEK

7 Ocak erken genel seçiminde ilk kez uygulanan ve birçok eleştiriye uğrayan Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yeniden bir düzenlemeye gitmek de hükümetin öncelikleri arasına konuldu. Buna göre yasa, YSK ile istişare edilerek, seçmenin iradesinin azami surette sandığa yansıması ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve değiştirilecek.

Sayıştay ve Ombudsman ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; Faiz Yasası’nın mümkün olan en kısa sürede Cumhuriyet Meclisi’ne getirilip yürürlüğe konulması; Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nın hükümetin kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içerisinde değiştirilerek tarafsızlığının güçlendirilmesi hedeflerine yer verilen hükümet protokolünde, “Bakanlar görev alanlarını ve yetkilerini, yürüttükleri ticari faaliyette kendilerine veya başkalarına avantaj yaratmak üzere kullanmayacaklardır” maddesi de dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İLE ONLINE SİCİL DENETİMİ

Protokolde, ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacağı kaydediliyor.

“KIBRIS MÜZAKERELERİNDEKİ POZİSYONLAR MUHAFAZA EDİLECEK”

4 partili koalisyonu oluşturan CTP, HP, TDP ve DP, imzaladıkları protokole “Koalisyon ortağı dört siyasi parti Kıbrıs müzakereleri konusundaki pozisyonlarını muhafaza edeceklerdir. Kıbrıs müzakereleriyle ilgili olarak hükümet Cumhurbaşkanı ile diyaloğu en sağlıklı seviyede tutmaya özen gösterecektir” maddesini de koydu.

Partilerin mutabık kaldığı hususların bunlarla sınırlı olmadığı da vurgulanan protokolde, yazımı konusunda üzerinde uzlaşılacak diğer hususların, bunlarla birlikte Dörtlü Koalisyon Hükümeti Programı’nda yer alacağı da belirtildi.

BAKANLIKLARIN, DAİRELERİN, KURUM VE KURULUŞLARIN DAĞILIMI

Yeni hükümetin oluşumuyla, dairelerin kurum ve kuruluşların bakanlıklara dağılımı da düzenlendi.

TAK, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlanırken, BRTK Başbakanlık’ta kaldı.

Yenidüzen