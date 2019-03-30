İşte Fenerbahçe'nin sırrı!

Fenerbahçe'de sakatlıklar Ersun Yanal dönemiyle birlikte azaldı. İlk 15 haftada 28 olan sakatlık sayısı, Kreatin Kinaz testiyle 9'a düştü. Sakatlık nedeniyle kaçırılan idman sayısı ise 430'dan 119'a geriledi. Futbolcuların da performansı artış gösterdi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminde bireysel performansı artırmaya ve sakatlıkları azaltmaya yönelik çalışmalar meyvesini verdi. 16. haftada göreve gelen Yanal ve ekibi, takıma Kreatin Kinaz isimli bir test yapıyor. Bu test kandaki Kinaz oranını tespit etmeye yarıyor.

DEĞERLERE GÖRE ANTRENMAN

Kandaki Kinaz oranı artan oyuncular tespit edilerek, bu oyuncuların antrenman programları hafifletiliyor. Kanda bulunan Kinaz isimli maddenin artması oyuncuyu sakatlığa açık hale getiriyor. İşte bu test bunun tespitini ve olası sakatlıkların önüne geçmeyi sağlıyor. Bu test ve sonrasındaki uygulamalar rakamlara da ciddi oranda yansıdı.

İDMAN KAÇIRMA SAYISI DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Yanal öncesi, yani ilk 15 hafta yaşanan sakatlık sayısı 28... Bu sayı sakatlık önleyici uygulamalar sayesinde 16.-26. haftalar arasında 9'a düştü. Yanal döneminde oyuncuların antrenmana katılımları ciddi şekilde arttı. İlk 15 haftada sakatlıklar nedeniyle kaçırılan idman sayısı 430'du. 16.-26. hafta arasında ise bu sayı 119'a geriledi.

KREATİN KİNAZ NEDİR?

Vücut enerjisini sağlayan enzimlerden biri olan CK yani Kreatin Kinaz, farklı doku ve hücrelerde üretilebilmektedir. Bu test kaslarda oluşabilecek iltihaplanmaların tespiti ve diğer farklı hastalıkların araştırılması için yapılmaktadır. CK değerinin düşük veya yüksek olması durumlarında çeşitli hastalıklardan şüphe duyulabilir.