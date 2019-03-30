LEFKOŞA-MAĞUSA ANAYOLU TEK ŞERİT OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağış bazı yolların kapanmasına neden olurken, Haspolat bölgesinde ise bir çok evi de su bastı.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun bir süre kpalı kalmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre Lefkoşa Mağusa Anayolu üzerindeki, Haspolat Çemberinden itibaren Mağusa geliş yönünde tek şerit olarak gidiş ve gelişlere açıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu da BRT’ye yaptığı açıklamada, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun şu anda tek şerit olarak trfaiğe açıldığını belirtti.

Betmezoğlu, bölgede yaşanan sorunların giderilmesi için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin dün geceden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettğini kaydetti.

Betmezoğlu, sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 2 araç sürücüsünün ekipler tarafından kurtarıldığını söyledi.

BU arada, LTB ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri de kapanan yolların açılması ve su baskınlarının giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, sorun yaşanan bölgeleri ziyaret ederek incelemeler yapıyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler Brt’ye yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Başkanlığı ekipleriyle birlikte bu sabahın erken saatlerinden itibaren sorunların giderilmesi için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Karavezirler, Ercan Havalanoından uçacak yolculrın mağduriyetlerişni gidermek için 2 minibüsle yolcuların Ercan’a taşındığını belirtti.