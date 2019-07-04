İŞTE KAMUDAKİ YENİ MAAŞLAR
Oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle:
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DPÖ tarafından 2019 yılı için 6 aylık enflasyon rakamı 7,57 olarak açıklandı. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Temmuz ayındaki hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapma kararıyla HP ödeneği %5,57'ye düşürüldü.
Buna göre oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle:
Etiketler : DPÖ, 6 aylık enflasyon rakamı, kamu, yeni maaşlar
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