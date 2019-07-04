Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İŞTE KAMUDAKİ YENİ MAAŞLAR
İŞTE KAMUDAKİ YENİ MAAŞLAR

İŞTE KAMUDAKİ YENİ MAAŞLAR

Oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle:

A+A-

DPÖ tarafından 2019 yılı için 6 aylık enflasyon rakamı 7,57 olarak açıklandı. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Temmuz ayındaki hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapma kararıyla HP ödeneği %5,57'ye düşürüldü. 

Buna göre oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle: 

maaass.jpg

 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.