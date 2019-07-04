İŞTE KAMUDAKİ YENİ MAAŞLAR

DPÖ tarafından 2019 yılı için 6 aylık enflasyon rakamı 7,57 olarak açıklandı. UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin Temmuz ayındaki hayat pahalılığı ödeneğinden %2’lik kesinti yapma kararıyla HP ödeneği %5,57'ye düşürüldü.



Buna göre oluşacak olan yeni brüt maaşlardan bazıları şöyle: