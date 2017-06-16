İşte Kerimcan Durmaz'ın yeni işi!

Amerika’dan yeni bir proje ile dönen Kerim Can Durmaz, kozmetik sektörüne gireceğini açıkladı.

İnternet fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, sahne aldığı Bodrum'da yoğun ilgi gördü.

Sözcü'de yer alan habere göre “İşte Benim Stilim” adlı programda jüri üyeliği yapan Kerimcan Durmaz program final yaptıktan sonra Amerika’ya tatile çıkmıştı. Ünlü DJ tatil dönüşü ayağının tozuyla Bodrum’da Moss Club’de sahne aldı. Mekanı dolduran hayranlarının yoğun ilgisi altında DJ kabinine geçen Durmaz, performansıyla yerli ve yabancı turistleri coşturdu.

Kerimcan Durmaz, DJ kabininde yaptığı danslarla da beğeni topladı. Kerimcan’ın performansına sevenleri çığlıklarla karşılık verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Durmaz, hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.

KOZMETİK SEKTÖRÜNE GİRİYOR

Kulüplerde Dj’lik yapan Kerimcan Durmaz, televizyon, müzik ve moda sektöründen sonra kozmetik sektörüne de el attı.