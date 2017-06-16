Pınar Altuğ nefes kesti!
Pınar Altuğ nefes kesti!
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Bir dönemin efsane dizisi ‘Çocuklar Duymasın’la yeniden setlere dönmeye hazırlanan Pınar Altuğ, kameralara yakalandı.
Kırmızı elbisesiyle dikkat çeken güzel oyuncu mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Fox Tv ekranlarında yayımlanan yemek programı çekimlerine yetişmeye çalıştığını söyleyen Pınar Altuğ, otoparka bıraktığı aracının ödemesini yaptı. Pınar Altuğ, “Ben genelde aracımı valeye bırakmam, ihtiyacım yoktur” dedikten sonra otoparktan arabasına geçerek stüdyonun yolunu tuttu.
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Etiketler : Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ
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