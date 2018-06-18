İşte Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi

Sol beke Sakıb Aytaç, orta sahaya Hasan Hüseyin Acar ve kanada Bilal Başacıkoğlu’nu transfer eden Kayserispor’da takviyeler yerlilerden devam edecek gibi duruyor.

Sol beke Sakıb Aytaç, orta sahaya Hasan Hüseyin Acar ve kanada Bilal Başacıkoğlu’nu transfer eden Kayserispor’da takviyeler yerlilerden devam edecek gibi duruyor.

Sağ beki de yerli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz’la anlaşamayınca gündemine Sabri Sarıoğlu’nu aldı.

Bonservisi elinden olan başarılı oyuncunun, Kayseri’ye transferi geçen sezon son anda yatmıştı.