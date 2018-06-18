Survivor'da şoke eden karar!

Survivor'da 101. bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve konseyde Adem'in verdiği karar herkesi şoke etti. İşte konseyde yaşananlar...

Survivor'da 101. bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Erkekler Adem, kadınlarda da Nagihan dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Konseydeki oylamada ilk eleme adayı Turabi çıktı. Kadınlarda dokunulmazlık kolyesini alan Nagihan'ın söylediği isim Sema oldu.

Erkeklerde ise dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Adem ise ters köşe yaparak herkesi şoke eden bir ismi söyledi. Adem, 'Normalde Hakan'ı söyleyecektim; ancak takımımdaki yarışmacıları korumak için Murat demek istiyorum' diyerek Murat'ı da eleme potasına soktu.