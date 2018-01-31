İŞTE YENİ KABİNE...
Partiler hazır
Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanına iade etti. Cumhurbaşkanı, kısa sürede görevi CTP Lideri Tufan Erhürman’a verdi. Erhürman, hükümet programını “yeni bakanlarla” çalışacaklarını söyledi
PARTİLER HAZIR
Hükümet kurma görevini alan Tufan Erhürman, “en kısa sürede” kabineyi cumhurbaşkanına sunacağını ancak en geç hafta başına kadar hükümet protokolü üzerinde hassa bir liderler çalışması olacağını söyledi. Dört parti de büyük oranda bakan isimlerini de belirledi
ANGOLEMLİ SÜRPRİZİ
Meclis başkanlığının, normalde hükümetin en büyük partisi CTP’de olması fikri yerini, Hüseyin Angolemli’nin başkanlığına bıraktı. Mecliste grubu olmayan TDP’li bir ismi, ancak grubu olan CTP ya da HP grubu önerebilecek. Dört parti de Angolemli’ye sıcak bakıyor
SAĞLIK NETLEŞMEDİ
Kabinede en çok merak edilen, CTP’nin sağlık, HP’nin içişleri ve TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına kimi atayacağı. CTP’de, Sıla Usar ve Aykut İlerici arasında karar verilecek. İçişleri Bakanı HP’li Ayşegül Baybars oluyor. TDP’de Çalışma Bakanlığı görevi Çeler’in
İŞTE KABİNE
Dört parti başkanı da kabinede yer alacak. Partilerin büyük oranda tamamladığı yeni kabine şu isimlerden oluşacak:
Bakanlık Parti Bakan
Başbakan CTP Tufan Erhürman
Dışişleri Bakanı HP Kudret Özersay
Maliye Bakanı DP Serdar Denktaş
İçişleri bakanı HP Ayşegül Baybars
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP Tolga Atakan
Eğitim Bakanı TDP Cemal Özyiğit
Sağlık Bakanı CTP Değerlendiriliyor
Ekonomi Bakanı CTP Fikri Toros
Tarım Bakanı CTP Erkut Şahali
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı TDP Zeki Çeler
Turizm Bakanı DP Fikri Ataoğlu
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