İŞTE YENİ KABİNE...

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanına iade etti. Cumhurbaşkanı, kısa sürede görevi CTP Lideri Tufan Erhürman’a verdi. Erhürman, hükümet programını “yeni bakanlarla” çalışacaklarını söyledi

PARTİLER HAZIR

Hükümet kurma görevini alan Tufan Erhürman, “en kısa sürede” kabineyi cumhurbaşkanına sunacağını ancak en geç hafta başına kadar hükümet protokolü üzerinde hassa bir liderler çalışması olacağını söyledi. Dört parti de büyük oranda bakan isimlerini de belirledi

ANGOLEMLİ SÜRPRİZİ

Meclis başkanlığının, normalde hükümetin en büyük partisi CTP’de olması fikri yerini, Hüseyin Angolemli’nin başkanlığına bıraktı. Mecliste grubu olmayan TDP’li bir ismi, ancak grubu olan CTP ya da HP grubu önerebilecek. Dört parti de Angolemli’ye sıcak bakıyor

SAĞLIK NETLEŞMEDİ

Kabinede en çok merak edilen, CTP’nin sağlık, HP’nin içişleri ve TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına kimi atayacağı. CTP’de, Sıla Usar ve Aykut İlerici arasında karar verilecek. İçişleri Bakanı HP’li Ayşegül Baybars oluyor. TDP’de Çalışma Bakanlığı görevi Çeler’in

İŞTE KABİNE

Dört parti başkanı da kabinede yer alacak. Partilerin büyük oranda tamamladığı yeni kabine şu isimlerden oluşacak:

Bakanlık Parti Bakan

Başbakan CTP Tufan Erhürman

Dışişleri Bakanı HP Kudret Özersay

Maliye Bakanı DP Serdar Denktaş

İçişleri bakanı HP Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP Tolga Atakan

Eğitim Bakanı TDP Cemal Özyiğit

Sağlık Bakanı CTP Değerlendiriliyor

Ekonomi Bakanı CTP Fikri Toros

Tarım Bakanı CTP Erkut Şahali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı TDP Zeki Çeler

Turizm Bakanı DP Fikri Ataoğlu