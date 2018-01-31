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İŞTE YENİ KABİNE...

İŞTE YENİ KABİNE...

Partiler hazır

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Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanına iade etti. Cumhurbaşkanı, kısa sürede görevi CTP Lideri Tufan Erhürman’a verdi. Erhürman, hükümet programını “yeni bakanlarla” çalışacaklarını söyledi

PARTİLER HAZIR

Hükümet kurma görevini alan Tufan Erhürman, “en kısa sürede” kabineyi cumhurbaşkanına sunacağını ancak en geç hafta başına kadar hükümet protokolü üzerinde hassa bir liderler çalışması olacağını söyledi. Dört parti de büyük oranda bakan isimlerini de belirledi

ANGOLEMLİ SÜRPRİZİ

Meclis başkanlığının, normalde hükümetin en büyük partisi CTP’de olması fikri yerini, Hüseyin Angolemli’nin başkanlığına bıraktı. Mecliste grubu olmayan TDP’li bir ismi, ancak grubu olan CTP ya da HP grubu önerebilecek. Dört parti de Angolemli’ye sıcak bakıyor

SAĞLIK NETLEŞMEDİ

Kabinede en çok merak edilen, CTP’nin sağlık, HP’nin içişleri ve TDP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına kimi atayacağı. CTP’de, Sıla Usar ve Aykut İlerici arasında karar verilecek. İçişleri Bakanı HP’li Ayşegül Baybars oluyor. TDP’de Çalışma Bakanlığı görevi Çeler’in 

İŞTE KABİNE

Dört parti başkanı da kabinede yer alacak. Partilerin büyük oranda tamamladığı yeni kabine şu isimlerden oluşacak:

Bakanlık                                                              Parti                      Bakan

Başbakan                                                              CTP                     Tufan Erhürman

Dışişleri Bakanı                                                      HP                       Kudret Özersay

Maliye Bakanı                                                         DP                      Serdar Denktaş

İçişleri bakanı                                                         HP                        Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı                             HP                       Tolga Atakan

Eğitim Bakanı                                                         TDP                     Cemal Özyiğit

Sağlık Bakanı                                                         CTP                       Değerlendiriliyor

Ekonomi Bakanı                                                     CTP                        Fikri Toros

Tarım Bakanı                                                          CTP                        Erkut Şahali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı                      TDP                       Zeki Çeler

Turizm Bakanı                                                        DP                          Fikri Ataoğlu

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