İştirakçilere, iki taksit halinde 4000 TL avans ödemesi yapılacak

Kovid 19 virüsü ve ekonomik kriz nedeniyle hazırlanan; İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Sürekli ve Kısmi Ödeme yapılasını düzenleyen yasa gücünde kararname yürürlüğe girdi…

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen Yasa Gücünde Kararname kapsamında; İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi olan iştirakçilere, yaşadıkları ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi amacıyla; Ekim- Kasım aylarında, iki taksit halinde toplam 4000 TL ödeme yapılacak. Kararname kapsamında, Ekim ve Kasım ayları için; aylık 2000TL avans çekmek isteyen iştirakçiler, süreli ve kısmi ödeme başvurularını ödeme alınacak olan ayın son iş gününe kadar yapabilecek.

Kararname kapsamında İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi olan iştirakçilere, ilk taksit Ekim 2020’de olmak üzere, iki eşit taksit halinde toplam 4000 TL’ye kadar ve hesabına işlenen prim, depozit ve faiz toplamının ¾’ünü aşmayacak şekilde İhtiyat Sandığı birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme yapılacak.

İştirakçiler, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yaparak, KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada başvuru sahibi iştirakçi adına bulunan banka hesabına ait IBAN/UBAN numarasını beyan etmesi koşuluyla süreli ve kısmi ödemelerden faydalanabilecek.

Kararname kapsamında yapılacak süreli ve kısmi ödemeler İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından iştirakçilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ödeme başvurusunda bulunan iştirakçinin daha önce avans ödemesi alması ve halen İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olması halinde, yapılacak ödeme miktarı iştirakçinin birikim miktarından güncel avans borç miktarı faizleri ile birlikte eksiltilerek kalan miktar üzerinden ödenecek şekilde hesaplanacak.

BRTK