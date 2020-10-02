Risk gruplarına yönelik aşı uygulaması sekiz sağlık merkezinde başladı

Sağlık Bakanlığı Pnömokok Aşısı ile ilgili açıklama yaptı…

Bakanlık risk gruplarına yönelik pnömokok aşı uygulamasının bugünden itibaren Lefkoşa Trenyolu polikliniği, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde uygulamaya girdiğini duyurdu.

Açıklamada aşı uygulanacak risk grupları hakkında da bilgi verildi. Buna göre; 65 yaş ve üzeri kişiler, Kronik Böbrek Yetmezliği olanlar, Nefrotik sendrom, Kronik Kalp Hastalığı, Lösemi, Lenfoma, Hodgkin hastalığı, Multipl myelom, Kanser Hastaları, Solid organ Transplantasyonu yapılanlar, İmmünsupresif tedavi görenler, Konjenital ya da kazanılmış immün yetmezliği olanlar, HIV enfeksiyonu, Fonksiyonel ya da anatomik aspleni(thalesemi hastaları), BOS kaçağı, Kohlear implantı olanlar, Kronik Akciğer Hastalığı, Şeker Hastalığı olanlar, Alkolizm, Kronik Karaciğer Hastalığı, Siroz ve Sigara içiciliği olanlar belirtilen merkezlere giderek pnömokok zatürre aşısı yaptırabilecekler.