Özcan Deniz Evlendi!

Şarkıcı Özcan Deniz (45) ile 5 aylık hamile olan sevgilisi Feyza Aktan (25), ünlü şarkıcının Zekeriyaköy’deki villasında nikah kıydı.

Özcan Deniz ile kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan, dün akşam aile arasında yapılan törenle dünya evine girdi. Özcan Deniz nikahta takım elbiseyle katılırken, Feyza Aktan siyah bir elbise giymeyi tercih etti.

İkili, basın mensuplarının dışarıda beklediklerini öğrenince evlerinin terasından el sallayarak selam verdi. Tebrikleri kabul eden ünlü çift, soruları nazikçe geri çevirdi.