Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez bikinili paylaşımlarıyla olay oldu

Ünlü milyarder Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez, tatillerine devam ederken Sanchez de sık sık bikinili pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.

2019’dan beri birlikte olan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Çift, Bezos’un meşhur mega yatı Koru ile seyahatlerini sürdürürken Sanchez de bikinili paylaşım yapmaya adeta doyamıyor.

53 yaşındaki Sanchez ve 59 yaşındaki Bezos, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde manzaraları seyrederek 500 milyon dolarlık yatın keyfini çıkarıyor. Tatil sırasında Sanchez de düzgün fiziğini sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sergilemeyi ihmal etmiyor.

Son olarak Sanchez Instagram hikayesine filtresiz bikinili bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

Çift, 15 Mayıs’tan bu yana Maori’de ‘yeni başlangıçlar’ anlamına gelen Koru adlı yatta seyahat ediyor. Amazon kurucusunun yatı, şu anda dünyanın en uzun süper yatı olma rekorunu elinde tutuyor. Koru’nun tamamlanması ise Hollanda'yı ayağa kaldıran bir olay olmuştu. Hollanda'da yapılan 70 metrelik mega yatın geçmesi için Rotterdam'da tarihi bir köprünün yıkılacağı açıklanmış ve bu durum sert tepkilerle karşılanınca firma geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Bezos’un 500 milyon dolarlık mega yatı…

İkili şimdi bu olaylı yatın keyfini; Portofino, Saint-Tropez ve Cannes dahil olmak üzere gözde noktalara giderek çıkarıyor. Yatın geniş deposu ise Sanchez’in pahalı kıyafetleri için son derece uygun. Eski haber sunucusu tatilleri boyunca hiçbir kıyafeti ya da aksesuarı ikinci defa kullanmayarak moda meraklılarının da dikkatini çekiyor.

sözcü.com.tr