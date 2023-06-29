Lefkoşa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da, dün gece şüpheli gördüğü şahsın üzerini arayan polis, içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bularak 26 yaşındaki genci tutukladı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün gece Lefkoşa’da Salehattin Sonat Sokak’ta şüpheli görülen P.B.’nin (E-26) üzeri polis tarafından arandı.
Aramada, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bularak emare alındı. 26 yaşındaki P.B.’nin tutuklandığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
BRT
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